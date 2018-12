KBC schenkt 29.000 euro aan MS-Liga Christophe Maertens

21 december 2018

In de KBC-kantoren in Ieper werden twee cheques voor in totaal 29.000 euro overhandigd aan de MS-Liga. Ze deden dat in het kader van de Warmste Week.

Johan Thijs, de grote baas van de KBC-bank, riep afgelopen zomer ‘Aim for the moon’ in het leven. Daarbij werden de KBC-medewerkers uitgedaagd om samen minstens 384.000 kilometer af te leggen, de afstand tot de maan. Dat moest gebeuren door sportieve acties te organiseren.

Die afgelegde kilometers werden omgezet in donaties voor verschillende goede doelen. De KBC-medewerkers uit West-Vlaanderen trokken de wandel- en fietsschoenen aan ten voordele van de MS-liga. Samen legden zij 33.600 km af die goed waren voor een sponsorbedrag van bijna 29.000 euro. Daarnaast zetten de KBC-medewerkers uit Ieper nog een interne competitie op. Het sponsorbedrag werd verdeeld onder de MS-liga (comité Ieper-Poperinge-Wervik-Heuvelland) en de provinciale MS-liga, die respectievelijk een cheque van 12.913 euro en 16.000 in ontvangst namen. “Ik ben bijzonder trots dat onze West-Vlaamse medewerkers bovenaan de ranking staan van de bedragen die binnen KBC in België werden samengebracht voor diverse goede doelen in het kader van de Warmste Week”, aldus KBC-regiodirecteur Johan Strubbe. “Zo kunnen we een bijdrage leveren aan een betere samenleving en tegelijk ons collectief engagement nog intenser beleven.“