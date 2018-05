Kattenstoetkoorts neemt nu al toe 08 mei 2018

Nadat afgelopen weekend in Ieper 4.000 mensen deelnamen aan de Great Peace Run @ Walk is het nu zondag tijd voor dat ander groot, Iepers evenement: de 45ste editie van de Kattenstoet. Plaatselijke handelaars dragen hun steentje bij aan de sfeer. Zo staan er in de Diksmuidestraat voor verschillende handelszaken grote katten.





"We wilden met het staatscomité iets doen en ik kreeg het idee om zo'n poppen te maken", zegt Jurgen Lenglaert van Jurgens Slagerij. "Het kostte ons wel handenvol werk om de poezen in elkaar te knutselen. Maar we hebben succes, veel passanten stoppen om er een foto van te maken."





Zwangere kattinnen

Er werden zes katers en drie kattinnen gemaakt. Deze laatsten zijn zwanger, net als opperreuzin Minneke Poes. Zij gaat bevallen op zondag 13 mei. De poppen blijven staan tot net voor de stoet en op de dag zelf worden ze op een plaats samengebracht. Zondag zullen blinde toeschouwers zich voor het eerst een beeld kunnen vormen van het evenement met hulp van gratis gidsen en hoofdtelefoons. De blinden kunnen plaatsnemen op een tribune en met gratis technische apparatuur kunnen ze de stoet volgen. Zondag gaat de binnenstad dicht voor alle verkeer en ook parkeren is verboden. Ook op zaterdag, tijdens het vuurspektakel, de kattenjacht voor kindjes en het dansprogramma Trippelende Katjes, zullen sommige straten en pleinen worden afgesloten.





