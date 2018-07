Kattenstad verwelkomt 22 lammetjes 12 juli 2018

02u49 0

In Ieper kwamen er dit voorjaar op de schapenweide 22 lammetjes bij. Ze zijn te zien in het Hoorwerkpark, op de Voorvestigen of de Boomgaard vlakbij de Verdronken Weide. Een medewerker van de Ieperse Groendienst ontfermt zich over de lammetjes en voedert enkele dieren bij. (CMW)