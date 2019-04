Kattenstad bereidt zich voor op komst van 90 theatergezelschappen en 30.000 toeschouwers Christophe Maertens

11 april 2019

16u04 0 Ieper De Gevleugelde Stad in Ieper, vorig jaar nog goed voor 30.000 bezoekers, schiet vrijdag uit de startblokken. Dit jaar zijn er meer dan 300 optredens in de binnenstad, op de vestingen en in de school van de Heilige Familie. Het stadsbestuur vraagt bezoekers gebruik te maken van de buitenparkings. De Kattenstad lijkt klaar voor drie dagen festival.

Ieper ontvangt in drie dagen bijna 90 theatergezelschappen uit 26 landen. In totaal zijn er ongeveer 300 voorstellingen. Vorig jaar zakten nog 30.000 (!) bezoekers naar Ieper af om de artiesten te bewonderen. “De Gevleugelde Stad is een promotiefestival dat openstaat voor artiesten van heel de wereld”, zegt coördinator Jan Victoor. “we nodigen promotoren en organisatoren speciaal uit en die komen massaal af om artiesten aan het werk te zien. Die laatste doen hun uiterste best om de potentiële werkgevers te overtuigen. Het brede publiek is de grote winnaar, want dat ziet voorstellingen van gedreven kunstenaars die het beste van zichzelf geven.”

Het spektakel gaat vrijdag om 20 uur van start en duurt die avond tot 23.30 uur. Het programma op vrijdag situeert zich dit jaar enkel en alleen op een rond de vestingen. Zaterdag en zondag begint alles om 14.30 uur. Die dagen wordt alles uitgebreid naar het centrum van de stad en naar de scholen Heilige Familie en Lyceum. Op zaterdag eindigt het spektakel opnieuw om 23.30 uur, terwijl dat op de slotdag om 20 uur is. Tijdens het festival zijn er infostands op de Grote Markt en op de Esplanade. Daar is gratis een programmabrochure te verkrijgen met informatie over wie, waar en wanneer optreedt. Iedereen kan ook terecht in de inkomhal van CC Het Perron.

Droog weer is essentieel

Als we de weervoorspellingen mogen geloven, dan is het dit weekend niet echt warm, maar wel droog. Dat laatste is het belangrijkste, want zo kan het programma van het festival gewoon plaatsvinden. “Wind, regen en vrieskou deden ons vroeger al een paar keer beslissen het noodprogramma door te voeren”, aldus coördinator Jan Victoor. “Ook bij slecht weer is er een Gevleugelde Stad, maar dan overdekt. Als De Gevleugelde Stad naar die overdekte plaatsen moet verhuizen door slecht weer, dan hangen er aan de infostands rode vlaggen op. Bij groene vlaggen vindt alles op de gewone buitenlocaties plaats. De binnenlocaties liggen in hetzelfde gebied als de buitenlocaties”, aldus de coördinator. “De groepen die in het centrum geprogrammeerd staan, krijgen ook in het centrum een overdekte ruimte.” Ook bij mooi weer zijn twee voorstellingen in binnenruimtes, een in het Kruitmagazijn en één in de Stadsschouwburg. “Niet toevallig telkens poppentheater, want dit jaar hadden we uitzonderlijk veel inschrijven in dat genre.”

De Gevleugelde Stad heeft gevolgen voor het verkeer- en parkeerbeleid in de Ieperse binnenstad. Zo is er in heel veel straten een tijdelijk parkeerverbod. Er wordt aangeraden om de wagen zoveel mogelijk op een randparking te plaatsen. Die zijn te vinden aan het oude goederenstation langs de Oudstrijderslaan, het Minneplein en achter het station. Vanaf 12 tot en met 14 april wordt de busparkeerstrook in de Oudstrijderslaan voor een deel omgevormd tot autoparkeerstrook. Meer info over de verkeersmaatregelen vind je via www.ieper.be/verkeersmaatregelen-de-gevleugelde-stad. Meer info over het festival via www.gevleugeldestad.com.