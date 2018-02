Kattenfoor van start 24 februari 2018

"Volgens de archieven zou dit de 63ste editie van de kattenfoor in deze opstelling zijn, maar de foor zelf is nog veel ouder en stamt vermoedelijk al van in de 19de eeuw", aldus Katrien Desomer, schepen van de Kermis. De kattenfoor loopt tot en met 3 maart. Er zijn een veertigtal attracties. Eén attractie is voor het eerst in Ieper te zien, de Rock&Roll. Gratis kaartjes kan je downloaden via de website van de stad Ieper of kan je vandaag kopen bij de Ieperse katjes. Voor het achtste jaar op rij steunen de foorreizigers een goed doel, dit jaar is dat de Palliatieve Eenheid Jan Yperman Zieken en het project Huiswerkklas van Roos Dedulle. (CMW)