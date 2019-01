Kathleen Bevernage, Tuinsappen Lombaerts Calville en Fietsenbond Ieper winnen Groene Pluim Christophe Maertens

31 januari 2019

07u18 2 Ieper De winnaars van De Groene Pluim zijn Kathleen Bevernage, Tuinsappen Lombaerts Calville en Fietsenbond Ieper. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt. De Groene Pluim is een symbolische prijs voor duurzame en milieuvriendelijk initiatieven in Ieper.

De Ieperse milieuraad reikt jaarlijks een Groene Pluim uit aan mensen, bedrijven of verenigingen die zich inzetten voor natuur, milieu en duurzaamheid in de stad. Ieper kreeg twaalf nominaties binnen. In de categorie ‘personen’ kreeg Kathleen Beverage uit Ieper de Groene Pluim op haar hoed gespeld. “Kathleen stelde in november 2018 haar huis al voor de vierde keer open in het kader van het project Ecobouwers. Dat is een systeem waarbij je potentiële bouwers ontvangt en adviseert met eigen ervaringen. Haar huis is een laagenergiewoning gebouwd met bio-ecologische materialen. Daarnaast is Kathleen een van de trekkers van Lets Ieper. Letsen doe je door diensten of materialen onderling te ruilen”, aldus de milieuraad.

In de categorie verenigingen kwam de Fietsersbond als laureaat uit de bus. “Fietsersbond Ieper heeft een vrijwilligerswerking van ongeveer vijftien mensen. De fietsersbond overlegt met de mobiliteitsambtenaar van stad Ieper, volgt de verkeerscommissie op en overlegt met diverse stadsdiensten”, klinkt het.

Ten slotte vielen in de categorie bedrijven Luc Goossens en Kris Vanderstichele van Tuinsappen Lombarts Calville in de prijzen. “Zij maken artisanale sappen en cider op basis van biofruit. Rietvelden zorgen voor zuivering van het afvalwater, er liggen heel wat zonnepanelen op hun bedrijfsgebouwen en ze baten ook een zorgboerderij uit.”