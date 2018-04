Kasteel du Parc eerste keer open voor kerstspektakel 05 april 2018

02u42 0 Ieper In het kasteel du Parc in Vlamertinge, tot nu niet toegankelijk voor het publiek, vindt in december een kerstspektakel plaats.

"Historalia Productions, met als drijvende kracht Simon de Merode, organiseert in december op meerdere dagen een hartverwarmend kerstspektakel", zegt Piet Lesage, die aan het event meewerkt. "Via een wandelroute doorheen het kasteel beleeft het publiek een magische tocht langs verscheidene kamers in kerstsfeer. Het verhaal 'Het Geheim van de Torenkamer' zal worden gebracht via theater, dans, zang en muziek. Zo komt het kasteel weer tot leven."





Medewerkers gezocht

Tussen 8 en 23 december wordt dit kerstspektakel meermaals opgevoerd. De organisatoren zoeken nog acteurs en medewerkers. "Het is de bedoeling dat het spektakel met mensen uit de regio wordt opgezet", zegt Lesage. Medewerkers voor en achter de schermen kunnen zich nog altijd aandienen. Er zijn diverse taken. Er is een eerste infovergadering voor potentiële medewerkers in het kasteel du Parc op 18 april om 19 uur. Geïnteresseerden kunnen zich melden via lesage.p@historalia.be.





Meubilair

Het kasteel du Parc in de Hospitaalstraat is een 19de-eeuws pand, opgetrokken in neo-Vlaamse renaissancestijl en heeft een vrij symmetrische bouw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het beschadigd. In 1920 volgde een restauratie. Het oorspronkelijke meubilair is er nog altijd aanwezig. (CMW)