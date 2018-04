Kap- en barbiersalon vindt onderdak in voormalig bordeel 07 april 2018

02u42 0 Ieper In de Sint-Jacobstraat in Ieper vond een kap- en barbiersalon onderdak in het voormalige bordeel Den Engel.

De zaak wordt uitgebaat door Jens Brackx (23) en Aline Masse (27) uit Menen. "We zijn naar Ieper gekomen omdat deze stad meer en meer leeft. Bovendien zijn hier nog niet zoveel kappers en barbiers te vinden", aldus Jens.





Kleurenspecialist

"We wisten wel niet dat er in dit pand ooit een bordeel was ondergebracht." Jens Brackx is een kleurenspecialist en volgde daarnaast een opleiding barbier. "Ik heb veel ervaring opgedaan in de zaak van mijn moeder in Oostende en in het buitenland." Zijn partner Aline verdiende haar pluimen als thuiskapster in Menen.





(CMW)