Kansarme ouders krijgen buddy's om hen op weg te helpen

Het Ieperse OCMW krijgt een subsidie van 59.984 euro voor de begeleiding van kansarme gezinnen. Met het geld worden een coach en een begeleider op de werkvloer aangenomen en wordt er een buddywerking opgestart. Het project richt zich specifiek op gezinnen waarvan de ouders geen job hebben. De bedoeling is dat er zowel op individueel als op groepsniveau zal worden gewerkt. Op individueel niveau wordt gestart met een buddywerking. De vrijwilliger stapt naar het kwetsbare gezin en neemt hen onder zijn of haar vleugels. De buddy helpt de ouders bij het overbruggen van barrières door te motiveren, te organiseren, en waar nodig mee te stappen naar potentiële werkgevers en hulpverleningsinstanties. Op groepsniveau krijgen de ouders een leerprogramma op een opleidingsvloer. Er wordt als het ware een werkvloer gesimuleerd waarbij de deelnemers taken uitvoeren ten dienste van de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld het wieden van onkruid. (CMW)





