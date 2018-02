Kandidaat-klokkenluiders leren 'wisselluiden' in Ieper Christophe Maertens

15 februari 2018

19u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ieper In de Britse Saint George’s Memorial Church in Ieper hebben kandidaat-klokkenluiders hun eerste les in het ‘change ringing’ of wisselluiden gekregen. Bij die techniek, die voor het eerst wordt toegepast in België, worden acht klokken in gecontroleerde variaties geluid.

De Britse Saint George’s Memorial Church in Ieper kreeg onlangs acht nieuwe Engelse klokken. Ze werden tijdens een speciale dienst opgehangen in de kerk op 22 oktober vorig jaar. Alan Regin van de Engelse Centrale Raad van Klokkenluiders, hoopte dat iemand de klokken ook op de juiste manier kon komen luiden. Er werden daarom vrijwilligers aangezocht.

Er werden een 15-tal kandidaten gevonden en die kregen vandaag voor het eerst les in het wisselluiden. Het is de eerste keer dat dit in ons land gebeurt. De lesgevers zijn Britten die speciaal voor de gelegenheid naar Ieper kwamen.

"De klokken worden op een specifieke manier bediend, het gaat namelijk om het ‘change ringing’ of wisselluiden. Dat is een vorm van luiden, ontstaan in de 17de eeuw in Engeland, waarbij meestal acht klokken in gecontroleerde variaties worden geluid”, aldus Jean-Pierre Meirlaen, voorzitter van de Ieperse klokkenluidersgilde.

"In een nogal hoog tempo hoort men de klokken steeds in een andere volgorde. De klokken vormen als reeks een diatonisch octaaf, dat is een toonladder zonder ‘kruisen’ of ‘mols’. Elke klok wordt per reeks een keer gebruikt, maar vaak in een wisselende volgorde. De klokkenluiders krijgen elk een klok die ze handmatig bedienen. Bij de startpositie staat de klok op zijn kop en bij het luiden maken ze telkens een beweging van 360 graden. De klokkenluiders, die in een cirkel staan opgesteld, staan onder leiding van een 'tower captain'".