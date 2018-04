Kampioenen bowlen in bloemetjes gezet 17 april 2018

Bij de Okra afdeling O.L.V. Ieper zijn de kampioenen van het afgelopen seizoen 2017-2018 bekend gemaakt en gevierd. De titel van algemeen kampioen was dit jaar voor Camiel Degandt met 1.797 punten, Marc Lenglaert werd tweede met 1.690 punten en de derde plaats was voor Fredy Blanckaert met 1.687 punten. Bij de dames werd Anna Desmyter de primus met 1.580 punten, Marie-Rose Gisquiere werd tweede met 1.339 punten en Josiane Arnaert werd derde met 1.199 punten. Antoine Gisquiere zette hen in de bloemetjes.





(EFW)