Kajakclub ziet kampioenschap in water vallen door blauwalgen 25 augustus 2018

02u23 0 Ieper De blauwalgen op het kanaal Ieper-IJzer betekenen een serieuze aderlating voor de plaatselijke kajakclub. Er heerst namelijk een captatie- en recreatieverbod op het kanaal.

"Onze hele werking ligt voorlopig stil", zegt een ontgoochelde voorzitster Isabel Anthierens van de Ieperse Roei- en Watersportvereniging (IRWV). Sinds vorige week donderdag mag er niet meer gevaren worden op het kanaal. "Volgende week zouden we het Belgisch kampioenschap kajakpolo organiseren, wat voor onze kleine club toch een houvast is om wat inkomsten te genereren. Nu dat wegvalt is dat een serieuze financiële aderlating. Verder is het vooral voor onze kleinste leden helemaal niet leuk. Ik krijg veel berichtjes met de vraag of ze nu echt niet het water op mogen. De zomervakantie loopt op haar einde en het weer is ideaal, echt jammer. De iets oudere leden die willen varen nemen hun kajak, leggen dat op het dak van hun auto en gaan ergens anders varen. Zo gaan enkelen trainen in de Dikkebusvijver bij een bevriende club." Net die paddelclub aan de Dikkebusvijver kreeg de afgelopen jaren meermaals af te rekenen met blauwalgen. Zo moesten zij hun kajakpolotoernooi in 2014, 2015 en 2017 telkens verhuizen naar een andere locatie. Isabel hekelt ook de gebrekkige communicatie. "We werden niet door de stad Ieper, De Vlaamse Waterweg of Zorg en Gezondheid gecontacteerd. We weten het enkel dankzij de media. Er hangen ook geen waarschuwingsborden aan het water. We hebben zelf onze leden verwittigd en een infoblad in de club gehangen.





(AHK)