Kaffee Bazaar is Orval-ambassadeur 09 november 2018

Het biercafé Bazaar in de Boomgaardstraat mag zich in 2019 ambassadeur van Orval noemen. Dat meldt de zaak op haar Facebookpagina. De zaakvoerders krijgen het label omdat ze hebben bewezen dat 'hun motivatie en inzet voor het Orval Bier nog steeds aanwezig is'. Ze mogen het label eigenhandig gaan ophalen in de abdij van Orval. (CMW)