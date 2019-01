Kaffee Bazaar bij beste biercafés volgens ratebeer.com Christophe Maertens

23 januari 2019

16u40 1 Ieper Op de gekende bierwebsite ratebeer.com prijkt café Kaffee Bazaar uit Ieper bij de vijf beste biercafés van België voor 2018. “Het is een verrassing, maar we zijn heel trots.”

Joeri Devolder, die samen met zijn partner Nancy Demeester het café in de Boomgaardstraat uitbaat, was niet weinig verrast toen hij de naam van zijn horecazaak op de site kon lezen. “Een leverancier vertelde me dat hij op de bierwebsite RateBeer een hoge score had gekregen. Ik wou dat wel eens checken en tot mijn verbazing bleek ook de naam van ons café op een lijst te staan.” Kaffee Bazaar staat vermeld bij ‘De allerbeste plekken voor bier in de wereld voor het jaar 2018’ bij de categorie ‘bar’. Per land zijn er nominaties. Het Ieperse biercafé prijkt er tussen de cafés ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ in Eizeringen en ‘’t Brugs Beertje’ in Brugge. “Het is heel fijn om op de site vermeld te worden. Ratebeer is immers heel belangrijk in de bierwereld”, zegt Joeri. “Ik denk dat je van zo’n vermelding zelfs een certificaat kan krijgen en dat ga ik dan ook navragen. Het is mooie reclame, zelfs al ben je maar een jaar vernoemd, het blijft een eer.”

Op de website ratebeer.com worden punten gegeven door klanten en bezoekers van cafés. De reviews die werden gepost over de Ieperse zaak spreken voor zich. Zo geeft een bezoeker uit Tel Aviv in Israël 20 op 20. “Leuk café met veel flessen op de kaart, maar ook leuke bieren van de tap. Zeker een van mijn favoriete biercafé’s in België.” Iemand uit Zweden spreekt van een uitstekende selectie bieren en vriendelijke bediening. “Ieper is een goede stad voor bier”, klinkt het zelfs bij de Zweed.

De uitbaters kwamen vijf jaar geleden aan het hoofd te staan van het café. “Pas anderhalf jaar later zijn we ons beginnen profileren als biercafé”, klinkt het. “We hebben momenteel zo’n 180 bieren in voorraad. Op onze tap doen we regelmatig suggesties. Het speciaalste gerstenat van het huis? Och, ik zou dat niet kunnen zeggen. Wel hebben we heel wat geuze en stout op onze kaart staan. Tevens mogen we zelf bier importeren.”

In december vorig jaar zette het café nog, samen met de Bierorde van Vauban, zijn schouders onder het eerste Blackbeerfest in Ieper. Op dat evenement waren 32 brouwerijen uit verschillende landen te gast en konden de bezoekers 240 zwarte bieren proeven.