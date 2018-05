Kaders D'Haene wint etalagewedstrijd 12 mei 2018

In het kader van de Kattenstoet werd in Ieper een wedstrijd uitgeschreven voor handelaars die hun etalage versierden.





"Op de Facebookpagina 'Shop in Ieper' werd het publiek aangespoord om tussen 21 april en 6 mei hun favorieten versierde etalages te liken", klinkt het bij het Kattenstoetcomité en Centrummanagement Ieper.





Ondertussen is de winnaar bekend. Met 797 likes haalde Kaders D'Haene uit de Boomgaardstraat de prijs voor de mooist versierde etalage binnen. "We zijn daarmee heel tevreden", zeggen broer en zus Steven en Mieke D'Haene, de zaakvoerders van de winkel. De winnaar krijgt twee vip-tickets voor de optocht. (CMW)