Kaartersclub ‘t Zweerd sluit seizoen feestelijk af. Redactie

04 december 2018

Zondag ging het afsluitend feestmaal door van de Ieperse kaartersclub het Zweerd. Tijdens het feestmaal werden de kampioenen in de bloemetjes gezet.Koning Edgard Decrock speelde 30 partijen en totaliseerde 3839 punten.Jozef Debrock eveneens 30 partijen en kon 3686 punten verdienen.Mariette Priem was de eerste dame met 29 partijen en kreeg 3275 punten achter haar naam.De eerste vijftien kregen een waardevolle prijs overhandigd vanwege het bestuur met in het midden koning Edgard Decrock, ere voorzitter Lieven Dejonckheere en voorzitter Marie José Decostere. Het nieuwe kaartseizoen start terug op 11 januari om 14u30 in het lokaal “De Gouden Hoorn”,Brugseweg te Ieper.