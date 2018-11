Kaarsjes voor overleden kinderen op wereldlichtjesdag 29 november 2018

Elke tweede zondag van december steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes om overleden kinderen te herdenken. Al een tweetal jaar gebeurt dat in West-Vlaanderen via gezamenlijke herdenkingsmomenten in Ieper, Brugge, Diksmuide, Roeselare en Kortrijk. "De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren. Wie zelf een kind verloor of rouwende families wil steunen, kan mee een kaarsje aansteken", aldus Lieve De Cuyper, communicatieverantwoordelijke van de Vrijzinnige Gemeenschap West-Vlaanderen. Ook in Ieper wordt een herdenkingsmoment georganiseerd. Dat vindt plaats in het huisvandeMens in de Korte Torhoutstraat. "We merken dat er een grote behoefte is aan samenzijn met deelgenoten en dat er veel mensen zijn die hun medeleven willen betuigen. De opkomst groeit jaar na jaar." Alle praktische info is te vinden via www.wereldichtjesdag2018.be. (CMW)