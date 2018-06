KA zoekt oud-studenten en oud-leerkrachten 16 juni 2018

In het Atheneum Ieper vindt op 21 september dit jaar onder de noemer 'Welkom (terug)' een grote reünie plaats. "Iedereen die ooit in onze school les volgde of er lesgaf, is welkom", zegt directeur Sandra Leleu. "Omdat er bij ons nog nooit een echte reünie heeft plaatsgevonden, rijpte plots het idee om het groots aan te pakken. We nodigen dan ook iedereen uit die hier ooit over de vloer kwam, zowel leerlingen als leerkrachten. Het is daarbij de bedoeling om onze school eens in de kijker te plaatsen." De school probeert nu zoveel mogelijk oud-leerlingen te bereiken. Het wordt een gezellig samenzijn met een aperitief en een rondleiding in de school. Op de speelplaats zullen foodtrucks te vinden zijn. Inschrijven voor 1 september kan via Facebook of via reuniekaieper@campusminneplein.be (CMW)