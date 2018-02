Juwelenwinkel Kiekeboe sluit de deuren 02 februari 2018

Na 32 jaar hard werken heeft Karin Vanhoo (56) besloten haar juwelenwinkel Kiekeboe in de Boterstraat in Ieper te sluiten.





"Het was geen gemakkelijke beslissing en het is een beetje met pijn in het hart, maar ik wil echt meer tijd maken voor mijn familie", aldus de uitbaatster. "De winkel is hier nu 15 jaar, maar ik heb al meer dan 30 jaar ook een winkel in Roeselare. Die blijft wel open." In Ieper is er nu een totale uitverkoop bezig en als die voorbij is, gaan de deuren definitief dicht. Karin blijft wel actief bezig, want ze doet ook aan verhuur van vakantiewoningen in Ieper. "Het is nu niet dat ik meteen ga stilvallen, maar het was tijd voor een verandering", klinkt het nog.





(CMW/CDR)