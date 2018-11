Just Vapor is failliet 14 november 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft Just Vapor in de Boterstraat in Ieper failliet verklaard. Het ging om een winkel die volop inzette op elektronische sigaretten en dus de trend van elektronisch roken. Just Vapor ging in april vorig jaar open. Zaakvoerders Filip Dekeerle en zijn neef Bart Cappelle hadden grote plannen om een hele keten van Just Vapor-winkels uit de grond te stampen. De rechtbank stelde advocaat Filip Houvenaghel uit Poperinge als curator aan.





(DBEW)