Julie Podevyn wint Prijs Historische Publicatie Redactie

07 december 2018

15u22 0

Recent vond de proclamatie van de zesde Prijs voor Historische Publicatie van de Ieperse Cultuurraad plaats. Er waren drie inzendingen. Eén publicatie kreeg een aanmoedigingsprijs. Het gaat om een herwerkte versie van het proefschrift voor master in de rechten van Julie Podevyn, over de rechtbank voor oorlogsschade in Ieper anno 1923. Podevyn geeft een duidelijk overzicht van de werking van de tweede kamer van deze rechtbank. Ze heeft daarbij 528 originele vonnissen ontleed en 49 zaken in beroep. Ze heeft die verwerkt in een gestructureerde en goed geschreven studie. De jury kent Podevyn een aanmoedigingsprijs van 250 euro toe.