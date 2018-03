Joseph en Lena zijn diamanten echtpaar 09 maart 2018

Joseph Vankemmel (82) en Lena Depover (81) uit Lauwe vierden hun zestigste huwelijksverjaardag in aanwezigheid van hun drie kinderen Patrick, Corine en Caroline en van de zeven klein- en vier achterkleinkinderen. En er is nog een vijfde achterkleinkind op komst. Julien werd in de champagnestreek in Bar-sur-Aube geboren, zijn vrouw in Vlamertinge. Ondertussen woont het koppel al twintig jaar in Lauwe. In Frankrijk was Joseph wielrenner. Daarna richtte hij een meubelbedrijf op en specialiseerde hij zich in staande klokken. In Vlamertinge stichtte hij wielertoeristenclub 'Stalen Paard'. Lena werkte mee in het bedrijf van haar man.





