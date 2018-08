Jongeren vertegenwoordigen IFFM in Kroatië 17 augustus 2018

Vijf jongeren vertrekken op 18 augustus namens het In Flanders Fields Museum in Ieper voor een zomerkamp naar Zagreb.

"Het In Flanders Fields Museum werd door het in Weimar gevestigde Europäische Jugendbildungs & Begegnungsstätte (EJBW) gevraagd om als Belgische partner mee te werken aan het project 'Venues of Victims - Venues of Perpetrators', aldus vredesambtenaar Filip Deheeger. "Opzet van het uitwisselingsprogramma is om jongeren uit verschillende Europese landen met elkaar in gesprek te laten gaan over totalitaire regimes en wat die met zich meebrengen, de manier waarop conflicten uit het verleden worden herdacht." Om de complexiteit van het onderwerp te behandelen, trekken de jongeren door Kroatië. Ze bezoeken sites en musea en spreken met de lokale bevolking om kennis te maken met de geschiedenis van Kroatië en Europa tijdens de 20ste eeuw. "Ze trekken onder meer naar Jasenovac, waar tijdens WO II een concentratiekamp was, en naar het eiland Goli Otok, waar tijdens WO I krijgsgevangenen werden opgesloten", klinkt het. Op 31 augustus komt de delegatie weer aan in Ieper. (CMW)