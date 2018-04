Jongeren in discussie met lokale politici 18 april 2018

Volgende maandag 23 april gaan tussen 17.30 tot 19.30 uur in de raadzaal van het Auris-gebouw jongeren opnieuw in debat met lokale politici.





De jongeren doen dat voor KRAS, het scholierenparlement. KRAS is een discussie- en rollenspel dat jongeren van de derde graad secundair onderwijs de kans biedt om hun onversneden mening te geven. Het thema van dit jaar is 'migratie'. De deelnemers kruipen in de huid van verschillende groeperingen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, en verdedigen hun belangen. Na de rollenspelen krijgen de deelnemers de kans om hun eigen mening over het thema uit te spreken tegenover lokale en nationale beleidsmakers. Ook dit jaar doet Ieper weer mee met een 25-tal jongeren uit vier scholen. Zij debatteren sinds oktober 2017 vanuit verschillende rollen over problemen en oplossingen dat het thema migratie met zich meebrengt. Op maandag 23 april gaan ze in debat met Ieperse politici en hebben tegen dan in groepjes een vijftal parlementaire vragen uitgewerkt. (CMW)