Jongeman slaat 17-jarige hersenbloeding met baseballknuppel Redactie

17 december 2018

08u24 0 Ieper Op de Vismarkt in Ieper is afgelopen vrijdag een 17-jarige jongen in het ziekenhuis geslagen door een andere jongeman met een baseballknuppel. Dat gebeurde omstreeks 3.30 uur voor café De Vage Belofte. De tiener belandde met een hersenbloeding in het ziekenhuis en mocht zondag de dienst Intensieve zorgen verlaten. “Ik ben vooral enorm opgelucht dat mijn zoon hier nog is”, vertelt zijn moeder.

Omstreeks 3.30 uur ontstond er tumult in café De Vage Belofte op de Vismarkt in Ieper nadat een jongeman daar onrust veroorzaakte met een baseballknuppel. Toen de dader naar buiten ging sloeg hij met de knuppel tegen een 17-jarige jongen die aan het café samen met een vriend een sigaret stond te roken. De 17-jarige jongen werd vol op het hoofd geraakt en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. “Zijn verwondingen leken eerst best mee te vallen want hij kon nog praten”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. In het ziekenhuis bleek de tiener toch een hersenbloeding te hebben opgelopen en ging zijn toestand plots snel achteruit. “Hij had een schedelbreuk en een hersenbloeding opgelopen”, vertelt zijn moeder. “Tot zondagmiddag heeft hij op de dienst Intensieve Zorgen gelegen. Ondertussen ligt hij op een gewone kamer en gaat het redelijk met hem.” De dader zette het na de feiten op een lopen. De politie is op zoek naar de dader. “Het is moeilijk om een correct beeld te kunnen vormen van wat er zich precies heeft afgespeeld”, zegt commissaris Aeck. “Zowat iedereen had wel wat alcohol genuttigd, en er circuleren heel wat cowboyverhalen op sociale media maar we proberen alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen. We zijn volop op zoek naar de dader, ook aan de hand van camerabeelden in en rond het café.” De dader zou een persoon zijn die niet afkomstig is uit het Ieperse.

Zaakvoerder café geschrokken van bruut geweld

Mede zaakvoerder van de Vage Belofte is erg geschrokken door het brute geweld aan zijn café. “Zelf was ik er niet bij dus wat er precies is gebeurd weet ik niet”, zegt Christophe Dozie van De Vage Belofte. “Mijn eerste gedachten gaan uit naar Robbe die wel vaker bij ons komt uitgaan. Ik heb hem vandaag ook bezocht. Gelukkig stelt hij het ondertussen goed, is hij wakker en kan hij praten. Hij heeft wel nog een dik oog door de klap maar is omringd door familie en veel vrienden. Ik ben ook alle camerabeelden tussen drie en vier uur ’s nachts binnen en buiten het café aan het verzamelen. Ik ga ze ook zelf grondig bekijken om te zien of iets vind. Het incident zelf is achter ons café gebeurd net buiten het zicht van de camera’s. Maar misschien valt er op andere beelden wel een gezicht te herkennen van de dader.” Christophe schreef ondertussen al een mail naar toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het zijn altijd die paar jongeren met slechte bedoelingen die het verbrodden voor de meerderheid die wel gewoon wil uitgaan om plezier te maken”, zegt Christophe. “Ik heb het incident per mail aangekaart aan haar in de hoop om samen iets te kunnen doen tegen dit soort zinloos geweld.”