Jongeman ontkent inbraak in KTA, maar haalt wel 600 euro af met gestolen bankkaart Christophe Maertens

18 februari 2019

15u33 8 Ieper D.B. (21) uit Oostende moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor een inbraak in het KTA in Ieper. Ook zou hij zeshonderd euro afgehaald hebben met een bankkaart die hij in de school gestolen had.

D.B. wordt ervan verdacht op 24 augustus 2017 samen met een minderjarige te hebben ingebroken in de school KTA in Ieper. De dieven drongen binnen via een raam dat nog niet was hersteld na een vorige inbraak. De inbrekers gingen ervandoor met een metalen koffertje. Daarin zat onder andere 728 euro, postzegels, een railpas, tweehonderd maaltijd- en zwemtickets en een bankkaart. Met die bankkaart werd nog eens 600 euro afgehaald. De verdachte werd op camerabeelden herkend. Op de rechtbank vorderde de openbare aanklager een voorwaardelijke celstraf en een effectieve boete voor D.B., die ontkent dat hij de inbraak heeft gepleegd. Wel gaf hij toe het geld te hebben afgehaald. “Mijn vriend zei dat hij die kaart had gevonden”, beweerde de jongeman. Vonnis op 18 maart.