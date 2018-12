Jonge voetballers spelen voor vrede: “Fairplay en vriendschap zijn ons doel” Twaalf teams dingen naar beker tijdens Christmas Truce Tournament Christophe Maertens

07 december 2018

15u47 0 Ieper Voor de zevende keer strijken in het Crackstadion in Ieper jonge voetbalspelers neer om deel te nemen aan het Christmas Truce Tournament, georganiseerd door de Britse Premier League. Voor het eerst werd ook een apart meisjestornooi op poten gezet. “Het voetbal is een bindmiddel, maar WO I blijft de rode draad in het verhaal.”

“In 2011 organiseerden KVK Westhoek, toen nog KVK Ieper, samen met de Britse Premier League Academy voor het eerst het Christmas Truce Tournament”, herinneren Geert Glorie en Martin Willems zich. Geert is de technisch verantwoordelijke van de jeugdopleiding van de KVK Westhoek en Martin Willems is de jeugdvoorzitter. “Het eerste jaar kregen we vier ploegen aan de aftrap: Borussia Dortmund, Manchester United, Racing Genk en Rac. Lens. Jaarlijks groeide het project en in 2014 waren we gastheer van alle 24 Premier Leagueteams. We kregen clubs uit Duitsland, Frankrijk en België over de vloer en ook topclubs uit Oostenrijk en Amerika.”

Dit jaar vindt de zevende editie van het tornooi plaats. Het evenement heeft een keer niet kunnen plaatsvinden wegens terreurdreiging en vorig jaar konden de voetballertjes de finale niet spelen door de sneeuw. “Aan de doelstelling is al die jaren niets veranderd. We brengen jongeren samen om een vredesboodschap mee te geven. De vredesbestanden tijdens WO I, de zogenaamde Christmas Truce op Kerstmis 1914, vormen de basis. We streven naar topvoetbal, maar fairplay en onderlinge vriendschap blijven het doel.”

Meisjestornooi

Voor het eerst vindt het tornooi niet alleen in het weekend plaats. “Afgelopen zondag werd de aftrap gegeven van het Reading FC Christmas Truce Festival. Dat tornooi met vier ploegen werd gewonnen door onze U13-ploeg”, glundert de voorzitter. “Aanvankelijk zouden onze spelers niet hebben deelgenomen, maar doordat Dortmund moest afzeggen, hebben we toch meegespeeld.” Maandag en dinsdag gaven de meisjes het beste van zichzelf tijdens het Football Remembers U18 Girls Tournament 2018. “Die competitie vond vroeger plaats tijdens het weekend van het hoofdtornooi, maar dat was praktisch niet meer te organiseren. Daarom hebben we het verplaatst naar de week ervoor.”

WO I-sites

Zaterdag en zondag komen de jongens in actie. De twaalf deelnemende teams zijn Arsenal, Cardiff City, Koln, Lens, Lille, Sunderland, Burney, Club Brugge, Hertha BSC, Anderlecht, Watford en Wolverhampton Wanderers. Ze worden verdeeld in twee groepen. Zondag zijn de finales. “De Engelse Premier Leagueteams beschikken allen over een sterk uitgewerkte ‘community werking’. Ze bieden kansarmen een programma aan om hen uit hun isolement te halen. Vandaag bezoeken de jongens enkele plaatsen in de regio die verband houden met WO I, zoals het Tyne Cote in Passendale en Mesen, waar destijds het echte kerstbestand plaatsvond.”

Kunstgrasveld

Het voetbaltornooi wordt betaald door de Britten. “Wij staan wel in voor het logistieke”, zegt Glorie. “Zo zorgen we ervoor dat er bij elke groep een begeleider is die hun taal spreekt. De Britten zijn ook streng naar veiligheid toe. Zo brengen ze zelf twee agenten mee en ook wij zetten twee spotters in. We zijn de Premier League wel dankbaar, want dankzij hen ligt hier een kunstgrasveld. Mochten ze echter beslissen het tornooi af te gelasten, toveren we zelf een initiatief uit onze hoed. We hebben al iets in gedachten.”

Het voetbalevenement wordt zondag rond 12.45 uur afgesloten met het in de bloemetjes zetten van de spelertjes en het uitrollen van de Ieperse reuzenvredesvlag. “Als het weer het toelaat.”