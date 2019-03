Jonge overvallers veroordeeld na brutale afpersing tijdens ‘seksdate’ Bart Boterman

26 maart 2019

17u42 0 Ieper Vier jongeren uit Ieper en Menen zijn veroordeeld door de strafrechter omdat ze misbruik hebben gemaakt van een jongen met een beperking. Ze spraken bij hem thuis in Veurne af onder het mom van een seksdate, maar knevelden en bedreigden hem en beroofden hem van zijn geld, smartphone en bankkaart. Met een nepgeweer dwongen ze hem zijn pincode te geven. De rechter veroordeelde de daders tot celstraffen van twee en drie jaar, weliswaar met uitstel. Een van hen kwam niet opdagen en moet effectief twee jaar de cel in.

De vier daders waren amper 18 jaar op het moment van de feiten. “Ze waren in een chatbox aanwezig om een homoseksueel slachtoffer te strikken en te beroven. Ze vonden een makkelijk slachtoffer, een jongen met een beperking. Dat maakt de feiten des te verwerpelijker”, sprak de procureur op het proces. De vier reden op 7 december 2017 om middernacht naar Veurne. “Ze stonden onderweg nog in contact met het slachtoffer. Ze spraken onder andere over bondage. Het slachtoffer wist amper wat dat was, maar liet zich meeslepen”, ging de procureur verder. Beklaagden Damien B. en Akira B. uit Ieper en Niels H. uit Menen gingen binnen in het appartement, terwijl bestuurder Matthew L. uit Ieper in de wagen bleef wachten. “Onder het mom van bondage knevelden ze het slachtoffer op zijn stoel. Pas toen kwam het besef bij het slachtoffer. Daarop deden ze een zak over zijn hoofd.”

Pistool tegen hoofd

De drie doorzochten het appartement en vonden de bankkaart van het slachtoffer. “Toen hij zijn pincode niet wilde geven, zetten ze een nepgeweer tegen zijn hoofd. Het slachtoffer stond doodsangsten uit. Hij dacht dat het een echt pistool was en gaf zijn pincode. Uiteindelijk maakten de daders zich uit de voeten met geld, een smartphone en de bankkaart. Daarna gingen ze dingen kopen in een nachtwinkel en haalden ze geld af in een bankkantoor. Alleen een zware gevangenisstraf is hier op zijn plaats”, vindt het parket.

Nog een kans

De rechter besloot hen, gezien hun jonge leeftijd, toch nog een kans te geven. Damien B. en Akira B. kregen drie jaar cel, weliswaar met uitstel onder strenge voorwaarden. Niels H. werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Matthew L. uit Ieper, die in de auto bleef wachten, kreeg wel twee jaar effectieve celstraf omdat hij zich niet kwam verantwoorden voor de strafrechter. Tot slot kreeg een vijfde beklaagde, die de gestolen gsm had gekocht, een werkstraf. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding.