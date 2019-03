Jonge bokser voor rechter na vechtpartijen op Vismarkt Christophe Maertens

18 maart 2019

14u54 0 Ieper Het stadsbestuur neemt maatregelen tegen het geweld in de Ieperse uitgangsbuurt, maar ook de rechtbank laat daders niet ongemoeid. Zo verscheen maandag de 19-jarige L.P. uit Menen voor het uitdelen van harde klappen aan vier slachtoffers op de Vismarkt. Van een van hen hing het leven aan een zijden draadje. “Dit is gewoon zinloos geweld. Het kan toch niet dat jongeren niet meer ongestoord kunnen uitgaan.”

Voor degenen die er misschien aan twijfelen, het is niet zo dat daders van geweld op de Vismarkt in Ieper zomaar hun ding mogen doen. Ze worden indien mogelijk wel degelijk voor de rechter gebracht. Zo verscheen maandag een 19-jarige jonge bokser uit Menen in het beklaagdenbankje omdat hij vier slachtoffers harde klappen verkocht.

Op 25 augustus vorig jaar werd de politie rond 2.30 uur opgeroepen voor schermutseling op de Vismarkt. Toen de patrouille er arriveerde was er al een ziekenwagen ter plaatse. De hulpverleners bogen zich over een jongeman die ernstig gewond was aan het hoofd. “De jongen belandde in een coma en zijn leven hing aan een zijden draadje”, aldus meester Olivier Cattrysse, die het op de rechtbank opneemt voor het slachtoffer. “Mijn cliënt had twee harde slagen gekregen.” De ongelukkige liep daarbij een hersenbloeding aan de hersenstam op met alle gevolgen van dien.

Getraind bokser

Ook een tweede slachtoffer, een jonge vrouw, vroeg op de rechtbank genoegdoening. “Die gast bleef mijn cliënte op café maar vragen stellen en hij werd aangemaand er mee op te houden”, aldus advocate Marlies Demeersseman. “Na een tijdje ging mijn cliënte naar buiten en daar dook de beklaagde opnieuw op. De geweldenaar gooide een pint over de vrouw haar hoofd en gaf haar een keiharde vuistslag in het gezicht.” Het feit dat L.P. een getrainde bokser is, maakt alles nog erger. De openbare aanklager vorderde een jaar cel met voorwaarden en een geldboete tegen de geweldenaar. “Het is absoluut belangrijk dat hij de slachtoffers vergoedt”, aldus de procureur.

De dader kon ontmaskerd worden met hulp van camerabeelden. “Een getuige sprak van iemand die een specifieke boksershouding aannam”, verduidelijkt de aanklager. De rechter gaf de beklaagde de kans zijn excuses aan te bieden aan het eerste slachtoffer, dat naar de rechtbank was gekomen. “Het spijt me van die avond, mijn familie is naar de kerk geweest om te bidden voor jou”, wist de bokser te zeggen. De dader wijt zijn gedrag aan alcoholgebruik. “Het is een beetje het verhaal van ‘Jekyll and Hyde’. Die jongen veroorzaakt normaal geen problemen, maar als hij drinkt is het hek van de dam”, klinkt het bij de verdediging. “Drinken is natuurlijk geen excuus.” L.P. zegt dat nu niet meer te doen en ook niet meer op café te gaan.

“We spreken hier over zinloos geweld. Het kan toch niet dat jongeren niet op een veilige manier iets kunnen gaan drinken op de Vismarkt”, voegde meester Demeersseman er nog aan toe. Vonnis op 1 april.