Jonge boefjes grissen 8 iPhones mee tijdens drukke winkelnamiddag VHS

08 januari 2019

16u30 0 Ieper In amper één minuut hebben twee jonge boefjes bij Lab9 in de Boterstraat in Ieper acht dure iPhones gepikt. De toestellen waren vastgemaakt aan een tafel waar klanten ze kunnen uitproberen. De vestigingen van Lab9 in Kortrijk en Brugge werden dit jaar ook al bestolen.

Tijdens het drukste moment van de winkelnamiddag stapten zaterdag tussen 16 en 17 uur twee jonge dieven de vestiging van Lab9 in de Ieperse Boterstraat binnen. Amper één minuut later waren ze weer buiten met acht gestolen iPhones. “Het ging razendsnel”, weet winkelverantwoordelijke Karel Deprez. “Zonder zich om iets of iemand te bekommeren, liepen ze naar een tafel in de winkel waar acht iPhones uitgestald stonden. Klanten kunnen ze daar uitproberen. De toestellen zijn vastgemaakt met een kabel en beveiligd met een alarm, maar dat hield de dieven niet tegen. Ze rukten de iPhones los en maakten zich uit de voeten. Enkele van mijn jobstudenten en een technicus zijn hen nog achterna gelopen, in de hoop tenminste de nummerplaat van een vluchtwagen te kunnen noteren, maar ze raakten het spoor bijster.”

“Dieven hebben niks te verliezen”

Deprez verwondert zich over de agressiviteit waarmee de jonge boefjes te werk gaan. “Er was behoorlijk wat volk in de winkel, maar ze stoorden zich daar niet aan. Het is duidelijk dat dit soort dieven niks te verliezen heeft. Ze droegen wel een pet om hun gezicht een beetje te verbergen.”

De winkels van Lab9 in Kortrijk en Brugge kregen vorige week, bijna op hetzelfde tijdstip zelfs, ook te maken met identieke diefstallen. Na een achtervolging door de winkelverantwoordelijke en enkele medewerkers in Brugge konden de daders opgepakt worden. Het ging om jonge Roemenen van 14, 16 en 19 jaar. De oudste verscheen gisteren voor de raadkamer in Brugge, waar zijn aanhouding met een maand verlengd werd. Lab9 zoekt nu een manier om zulke diefstallen in de toekomst onmogelijk te maken. In afwachting zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.