Jonge basketters spelen galamatch 'zoals profs' 02 juni 2018

De jonge basketballers van VK IEBAC Ieper spelen vandaag een galawedstrijd tegen BC Kortrijk Sport. "Het idee ontstond toen de 9-jarige Obe, speler bij VK IEBAC, met zijn papa naar een spannende basketbalwedstrijd tussen Oostende en Charleroi ging kijken. Die grote profspelers, de show rond de match en de ambiance deden de jongen wegdromen." De papa van Obe klopte aan bij iemand van BC Kortrijk Sport met de vraag een 'galawedstrijd' te organiseren om de jonge gasten de sfeer van zo'n topwedstrijd eens te laten beleven. "We willen er een toffe avond van maken. De medespelers zijn ook al volop supporters aan het optrommelen", aldus de vader van Obe. De wedstrijd vindt vandaag om 17 uur plaats in de IEBAC-zaal, Crescondostraat in Ieper. Toegang is gratis. (CMW)