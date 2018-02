Jong N-VA Westhoek fluit de staking uit 27 februari 2018

02u34 0

Aan de stations van Wervik, Ieper en Poperinge deelde Jong N-VA Westhoek gisteravond fluitjes uit aan de treinreizigers om hun ongenoegen over de stakingen te tonen. Met deze ludieke actie liet Jong N-VA Westhoek zien dat ze de zoveelste staking van één of meerdere vakbonden beu zijn. Nu de minimale dienstverlening is goedgekeurd, hopen ze dat het vandaag de laatste keer is dat de treinreiziger het slachtoffer is van deze stakingen. De socialistische vakbond ACOD staakt tegen de plannen van de regering-Michel met de zware beroepen. Hierdoor zal in heel het land het treinverkeer verstoord zijn.





"Studenten, werknemers en treinreizigers worden voor de zoveelste keer gegijzeld door een staking van een of andere vakbond", aldus Michiel Descheemaeker uit Zonnebeke. "We zijn het grondig beu dat de werkende en studerende mens hier telkens de dupe van is. Daarom fluiten we deze staking uit. N-VA pleitte al langer voor een minimale dienstverlening tijdens deze stakingen zodat de treinreizigers bij een volgende staking wel op hun werk geraken." (DBEW)