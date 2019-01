Jong Groen Ieper wil meer vuilnisbakken in straatbeeld Christophe Maertens

De politieke jongerenbeweging Jong Groen Ieper heeft op de zaterdagmarkt in Ieper een ‘eenzame vuilnisbak’ gezet. “Met onze actie willen we het afvalbeleid in onze stad en de deelgemeenten aankaarten”, zegt voorzitterJordy Sabels.

“Jong Groen staat er al om bekend dat ze via actie het Ieperse schepencollege en de burger wakker willen houden”, klinkt het. “Dit jaar zal dat niet anders zijn.” Jong Groen hield al meteen een actie op de zaterdagmarkt in Ieper. Ze plaatsten er hun ‘eenzame vuilnisbak’ neer. In de verplaatsbare vuilnisbak kan je restafval en PMD kwijt. “We willen meer en grotere vuilnisbakken in het straatbeeld. Niet alleen in de stad, maar ook in de deelgemeenten.”