John V. blijft maand langer in de cel VIETNAMESE DELEGATIE BRACHT LAATSTE GROET AAN VERMOORDE VROUW Hans Verbeke

08 december 2018

09u19 4 Ieper Een delegatie van de Vietnamese ambassade in ons land is naar Wervik gekomen voor een laatste groet aan de vermoorde Nguyen Thi Xuan. Op de plaats waar ze begraven ligt, staat nu ook een kruis met haar naam op en ligt er een steentje ter nagedachtenis. Dader John V. (29) uit Zonnebeke moet ondertussen nog een maand langer in de cel blijven.

De raadkamer van Ieper heeft voor de tweede keer de aanhouding van John V. met een maand verlengd. De Zonnebekenaar heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de gruwelijke moord op een 28-jarige vrouw uit Vietnam. Haar verkoolde stoffelijk overschot werd op oudejaarsdag 2016 aangetroffen in een gracht vlakbij de A19 in Geluwe. Bijna twee jaar lang braken de speurders zich het hoofd over de identiteit van het slachtoffer.

Doorbraak

Een gezichtsreconstructie en een robottekening leidden uiteindelijk tot een doorbraak. De ouders en de oudere zus van Nguyen Thi Xuan verkeerden toen al een hele tijd in het ongewisse over het lot van de vrouw. Die was in Japan gaan studeren en werkte er als stagiaire. Na lang zoeken vonden ze een vriendin die wist dat de vrouw een Belg had leren kennen en hem achterna was gereisd naar zijn thuisland. Daarop schreef het gezin de Vietnamese ambassade in ons land aan. In de brief stak ook een foto van Nguyen Thi Xuan. Het viel een medewerker van de ambassade op dat die wel sterk leek op de onbekende vrouw van de robottekening die begin 2017 in ons land naar alle ambassades van Aziatische landen was verspreid. DNA-onderzoek volstond om zekerheid te krijgen. De stoffelijke resten uit Geluwe waren wel degelijk die van de 28-jarige Vietnamese vrouw. John V. had haar leren kennen toen hij dat jaar enkele maanden voor zijn werkgever uit Menen in Japan verbleef. De twee knoopten er een relatie aan. Nguyen Thi Xuan reisde op 21 november 2016 naar België, op uitnodiging van de Zonnebekenaar. Diezelfde dag nog bracht hij haar om het leven. Waarom is nog altijd niet duidelijk. Een maand geleden werd de man opgepakt en aangehouden. Hij legde vrij snel bekentenissen af.

Kruis en steentje

Na de opheldering van de moord werd op de begraafplaats van Wervik een kruis met de naam van het slachtoffer geplaatst op de plek waar Nguyen Thi Xuan al bijna twee jaar begraven ligt. Er ligt ondertussen ook een steentje ter nagedachtenis van de vrouw. Een delegatie van de Vietnamese ambassade in ons land kwam onlangs naar Wervik om de vrouw een laatste groet te brengen. Het ziet er niet naar uit dat de ouders en zus van Nguyen Thi Xuan hetzelfde zullen doen. Mogelijk zakken ze wel naar ons land af als John V. zich moet verantwoorden voor het hof van assisen. Als de familie dat officieel aanvraagt, kunnen de stoffelijke resten van de Vietnamese vrouw ook naar haar thuisland gerepatrieerd worden, zodat ze dicht bij haar familie kan worden begraven.