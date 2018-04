Johan Morael is Winterkoning bij Sint-Sebastiaansgilde 05 april 2018

Bij de Ieperse Sint-Sebastiaangilde werd gestreden voor de titel van Winterkoning. Het was Johan Morael die de strijd al in de eerste ronde beslechtte. Voor Johan was het de eerste keer dat hij het tot Winterkoning schopt bij de Sint-Sebastiaangilde, maar het is wel al de vijfde keer in zijn boogschuttersloopbaan. Hij schiet al sedert 1973.





De namiddag werd afgesloten met het verorberen van een lekkere spaghetti, klaargemaakt door de eigen huiskok-schutter.





(EFW)