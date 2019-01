Jobbeurs 2019 Christophe Maertens

15 januari 2019

19u52 0 Ieper In het Perron in Ieper vindt op maandag 4 februari een jobbeurs plaats. De organisatie is in handen van de Ieperse Jeugdraad, die het evenement voor de derde keer op poten zet.

Op de regionale jobbeurs zijn meer dan 45 bedrijven aanwezig uit de regio Ieper. Geïnteresseerden krijgen er carrière-advies en antwoorden op vragen over een eventuele job krijgen. Ook wie al iets langer is afgestudeerd en nood heeft aan een nieuwe uitdaging is welkom op de beurs. Er worden professionele workshops voorzien die de hele dag doorlopend kunnen worden gevolgd. De jobbeurs in Ieper vindt plaats in Het Perron op 4 februari 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur De toegang tot de beurs is gratis.