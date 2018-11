Jeugdbrandweer viert 25ste verjaardag in Bellewaerde 06 november 2018

02u28 1 Ieper In Bellewaerde werd zaterdag de 25ste verjaardag gevierd van de Vlaamse Jeugdbrandweer.

De dag bestond uit twee delen. In de voormiddag waren er demonstraties en kwam een afgevaardigde van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een academische zitting bijwonen. In de namiddag kregen (jeugd)brandweerlui en hun families gratis toegang tot het pretpark.





"De jeugdbrandweer is belangrijk voor ons. Het is de bedoeling dat die jongens en meisjes doorstromen naar de gewone brandweer", aldus kapitein Philippe Taelman. "Er zijn brandweerposten waarvan meer dan 50 procent van de leden uit de jeugdbrandweer komt. Gemiddeld bestaat een brandweerpost uit 30 tot 40 procent leden afkomstig van de jeugdbrandweer."





Oefenen met materiaal

De jeugdbrandweer oefent net als de gewone brandweerlieden met al het materiaal. Vanaf 12 jaar kunnen jongeren de jeugdbrandweer vervoegen en dat tot 18 jaar. Op dit ogenblik zijn er in Vlaanderen dertig posten waar een jeugdbrandweer aan verbonden is.





"Op 1 januari gaan ook Brugge en Oostkamp met een jeugdbrandweer van start", klinkt het nog.





