Jessie Caignie (20) dingt mee naar titel Mister Gay Belgium 2018

02u34 0 Ieper De 20-jarige Jessie Caignie uit Ieper is een van de twaalf finalisten voor Mister Gay Belgium 2018. "Met mijn deelname wil ik het pesten van holebi's in het onderwijs aankaarten", klinkt het. "Iets wat nog altijd gebeurt."

Voor de titel van Mister Gay Belgium schreven zich dit jaar zo'n 150 jongens in. Uit Ieper deed Jessie Caignie dat. De twintiger studeert momenteel biologie aan de Gentse universiteit.





"De titel van Mister Gay is iets wat je niet zomaar krijgt. Je moet er heel wat voor doen", aldus Jessie, die in 2014 naar buiten kwam met zijn geaardheid. "Iedere kandidaat kiest een thema waarrond hij moet werken."





De Ieperling koos als onderwerp 'Diversifiëren van het onderwijs'.





"Ik neem niet deel aan de verkiezingen om beroemd te worden of zo. Wel wil ik het pesten van holebi's op school onder de aandacht brengen. Ik ben zelf ook gepest geweest toen ik nog naar school ging. Ik weet dat er de dag van vandaag nog altijd mensen worden gepest omwille van hun geaardheid. Eigenlijk zou dat niet meer mogen. Er zijn scholen waar het goed gaat, maar er zijn ook scholen waar het niet oké is."





Op 1 bij de polls

Jessie Caignie kon doorstoten tot de twaalf laatste kandidaten en maakt dus kans op de titel. Meer zelfs, in de polls staat hij op nummer 1. "Dat wil echter niet zeggen dat de buit al binnen is, want op het slotgebeuren moeten er nog een aantal proeven worden afgelegd."





De galafinale vindt plaats op zaterdag 2 juni in theater Elckerlyc in Antwerpen.





Jessie Caignie hijst vandaag op de internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie de regenboogvlag aan de Ieperse Lakenhalle. "Met het hijsen van die vlag wil onze stad zich open en solidair tonen voor al haar burgers, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie", aldus het Ieperse stadsbestuur.





Meer info via www.mrgaybelgium.be, waar nog kan worden gestemd op Jessie.





