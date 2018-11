JCI nodigt dokter Paul Koeck uit om over stress te praten 30 november 2018

Dokter Paul Koeck was onlangs te gast in het Perron in Ieper op uitnodiging van JCI, de vroegere Jonge Kamer van Ieper, Poperinge en Wervik. Koeck analyseerde als arts hoe meer dan 10.000 stresslijders van hun klachten afgeraakten in gemiddeld 21 dagen. Hij sprak over hoe je je hersenen hertraint om vermoeidheid, uitputting of zelfs wanhoop om te buigen tot een duurzaam en gelukkig leven. Op de foto Pieter Callewaert, Céline Degroote, Paul Koeck en Kjell Platteeuw.





(EFW)