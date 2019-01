Jazz in Het Perron Christophe Maertens

08 januari 2019

10u15 0

Cultuurcentrum Het Perron in Ieper presenteert, in samenwerking met Jazzlab series, Toernee Mondial, Djangofollies, Brosella en Bib Ieper, drie avonden vol jazz. Op zaterdag 19 januari komt Quinn Bachand’s Brishen featuring Gwen Cresens & Ben Faes langs. “Quinn Bachand viel als elfjarige leeftijd al op omwille van zijn groot talent op de akoestische gitaar. Nu 10 jaar en vele onderscheidingen later werkt hij vooral zijn liefde voor de gypsy jazz, swing en manouche verder uit”, aldus Het Perron. Op 21 februari is het de beurt aan Bert Dockx in het kader van Jazzlab. “Met zijn nieuw project, Ottla, belijdt Bert Dockx, frontman van Flying Horseman en Dans Dans zijn liefde voor de jazz. De band heeft een eerder ongewone bezetting: gitaar, twee saxen, contrabas en twee drummers (waarvan er één dubbelt op diverse synths en elektronica). Een eclectische bende waarvan ieder lid in meer of mindere mate een voet in de jazz heeft, maar evengoed actief is in diverse andere genres”, klinkt het. Ook met Jazzlab neemt op 28 maart Hendrik Lasure plaats op het podium. Volgens de organisatoren is Hendrik Lasure een van dé jonge jazzwolven van het moment. “Al snel nadat hij zijn eerste muzikale stapjes zette – klassieke piano en viool – bleek dat er meer nodig was om zijn enorme honger te stillen. Een plaat van Dizzy Gillespie zorgde voor de overstap naar jazz en het componeren. Van formaties als SCHNTZL, Orange Moon en Thunderblender tot een samenwerking met de Italiaanse vocaliste Francesca Palamidessi: veelzijdigheid troef.” Meer info op de website van Het Perron.