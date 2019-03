Jan Yperman Ziekenhuis viert carnaval Christophe Maertens

06 maart 2019

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper heeft ook carnaval gevierd. In het ziekenhuis ging het carnavalfeest niet onopgemerkt voorbij. Onder andere op de dienst Pediatrie werd iedereen ondergedompeld in een feestelijke sfeer. Na het feestgedruis werden de deelnemers getrakteerd op een pannenkoek of een wafel.