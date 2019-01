Jan Yperman Ziekenhuis telt hoogste aantal geboortes in vijf jaar Christophe Maertens

22 januari 2019

18u37 0 Ieper Vorig jaar werden er in het Jan Yperman Ziekenhuis in totaal 1.150 baby’s geboren. Dat is het hoogste cijfer in vijf jaar tijd.

Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis telde in 2004 nog 987 geboortes. “Sinds 2005, toen waren er 1.058 geboortes, is dat aantal niet meer onder de 1.000 gezakt”, zegt Pieter-Jan Breyne, woordvoerder van het ziekenhuis. “Het absolute topjaar was 2011 met 1.261 geboortes. In 2017 werden nog 1.106 kinderen geboren, bijna 50 minder dan vorig jaar. In 2018 noteerden we de geboorte van 24 tweelingen. Drielingen werden er vorig jaar niet geboren. Er kwamen bijna net zo veel meisjes (576) als jongetjes (574) ter wereld.” De moeders die komen bevallen zijn niet alleen afkomstig uit Ieper, Poperinge of Heuvelland. “Het kan gaan van Diksmuide tot zelfs een klein stukje Henegouwen en Noord-Frankrijk”, klinkt het.

Voor de beleidsmakers in de Westhoek moeten de cijfers positief in de oren klinken. Het is geen geheim dat er in de streek geijverd wordt naar meer jonge mensen. Maar geboortes of niet, het bevolkingsaantal blijft al jaren min of meer gelijk. Er wordt in het arrondissement Ieper, waarbij ook Wervik behoort, tussen 2017 en 2027 wel een groei verwacht van 1,1 procent, terwijl dat voor heel West-Vlaanderen 3,3 procent is. Met andere woorden, er is dus nog werk aan de winkel.

“We moeten inderdaad meer inspanningen doen om jongeren en jonge gezinnen naar onze stad te lokken en de braindrain te keren. Nu slagen we daar onvoldoende in. Dat kan ons op termijn duur te staan komen. Letterlijk ook, want onze stadskas wordt voor een groot deel gevuld door de belasting die de werkende bevolking jaarlijks betaalt”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).