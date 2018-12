Jan Yperman maakt plaats vrij voor jongeren jeugdpsychiatrie Christophe Maertens

14 december 2018

13u27 0

Het project Twoape is het resultaat van een samenwerking tussen algemene en psychiatrische ziekenhuizen, de integrale jeugdhulp en het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG). Met Twoape komt er een oplossing voor een doelgroep die tot nu vaak in de kou bleef staan. “AZ Delta in Roeselare en de Kliniek Sint-Jozef in Pittem werken al langer samen”, zeggen dokter Geert Everaert van Kliniek Sint-Jozef en dokter Ségolène Vandeputte van AZ Delta en Jan Yperman Ziekenhuis. “Toen de overheid ons de kans gaf om de grote nood aan acute kinder- en jeugdpsychiatrie te lenigen, hebben we niet getwijfeld. Samen kunnen we zo 32 stoelen voor dagbehandeling creëren, verdeeld over vier units.”

“De nood aan acute opvang voor kinderen en jongeren is erg hoog”, weet dokter Vandeputte. “In het ziekenhuis en via de spoedgevallendienst zien we steeds meer kinderen met een psychiatrische problematiek. Voor adolescenten vinden we nog relatief gemakkelijk een plaats, maar voor min 15-jarigen is dat vaak niet zo evident.”

“Ook in de regio Ieper is dat zo”, beaamt Dennis Jacques, diensthoofd Patiëntenbegeleiding van het Jan Yperman Ziekenhuis. “Hoe meer kinderen we in dagbehandeling kunnen opvangen, hoe beter. Een residentiële opname blijft een ingrijpende gebeurtenis. Door het gebrek aan plaatsen, moesten we tot nu soms kinderen residentieel opnemen, omdat er geen alternatief was. Als ambulante of mobiele hulp niet volstaat, maar een echte opname ook niet nodig is, kan dagbehandeling de ideale tussenvorm zijn. De kinderen en jongeren kunnen elke avond naar huis en houden maximaal voeling met de thuiscontext. Onlangs was er bijvoorbeeld een jongen die niet meer naar school ging. Zijn moeder ging uit werken, maar maakte zich de hele dag zorgen over wat er kon mislopen. Voor een jongere in die context zijn de nieuw gecreëerde plaatsen een goede oplossing.” Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis creëert twaalf plaatsen voor dagopname van kinderen tussen 8 en 14 jaar. Deze plaatsen worden ondergebracht in het PZ Heilig Hart in Ieper. De rest van de plekken neemt Pittem en Roeselare op zich.