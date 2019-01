Jan Delvaux geeft lezing over Belpop Christophe Maertens

Restaurant Depot, gevestigd langs de Menenstraat in Ieper, heeft op zondag 20 januari muziekkenner Jan Delvaux te gast. Delvaux is journalist en muziekfanaat. ‘Delvaux is de auteur van ‘Belpop. De Eerste Vijftig Jaar’ (2011), van ‘Rock Werchter. Sinds 1975' (2014) en van ‘Belpop Bonanza’ (2017). Hij vertelt al enkele jaren markante Belgenverhalen op Radio 1 en was de externe harde schijf van Belpop op Canvas. Met DJ Bobby Ewing maakt hij succesvolle theatervoorstellingen over de nationale popgeschiedenis onder de noemer Belpop Bonanza. Volgens Bart Peeters weet hij meer over Belpop dan Wikipedia’, klinkt het. In Ieper geeft hij een lezing over de Belgische popgeschiedenis vol verhalen en anekdotes. Na afloop mogen er vragen worden gesteld.