Jan Coene (40) is nieuwe uitbater Paul’s Boutique



Christophe Maertens

20 februari 2019

15u54 4 Ieper De hamburgerzaak Paul’s Boutique in de Boterstraat in Ieper is opnieuw open. De nieuwe uitbater is Jan Coene, een Ieperling die een tijdje in Luxemburg woonde. “Ik heb dit al altijd willen doen.”

Het hamburgerrestaurant Paul’s Boutique in Ieper is enkele maanden gesloten geweest, nadat de vorige uitbaters de Kattenstad hadden omgewisseld voor Brugge en Antwerpen. Bij een bezoek aan zijn moeder in Ieper merkte Jan Coene dat het restaurant over te nemen stond.

“Ik woonde een tijd in Luxemburg en ben eigenlijk schilder-decorateur”, begint Jan zijn verhaal. “Ik groeide echter op in Vlamertinge en ik woonde al een hele periode in Ieper. Toen ik merkte dat de zaak gesloten was, was mijn interesse onmiddellijk gewekt. Ik heb altijd graag gekookt. Het concept van die zaak sprak mij heel erg aan. Het is een hippe plek en het zou jammer zijn geweest mocht die uit Ieper zijn verdwenen.”

Jan twijfelde niet en besloot zijn kans te wagen. “De onderhandelingen liepen echter niet van een leien dakje, zo’n overname is dan ook niet niets. Trouwens, dit is mijn eerste ervaring als zelfstandige. Maar we zien het volledig zitten en we zijn goed gestart.”

Omdat het restaurant wat klein is, wil de uitbater samenwerken met Alexander Desimpel van café ’t Genoegen. “Die zaak ligt vlak achter ons restaurant. Mensen zouden bij Alexander een hamburger kunnen eten als het hier vol zit. Of ze zouden in het café iets kunnen bestellen bij mij en dan breng ik het tot daar.” De nieuwe zaakvoerder wil eigen accenten leggen. “We gaan binnen een paar maanden eens zien welke burgers het minder goed doen om die dan eventueel te vervagen door eigen creaties. We zien wel, stapje per stapje… In ieder geval is iedereen welkom bij ons.”