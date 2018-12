Jaarlijks onderhoud en nieuwe zwemlessen Christophe Maertens

04 december 2018

19u54 0

Het overdekt zwembad van Ieper zal gesloten zijn van maandag 3 december tot en met zondag 16 december voor het jaarlijks onderhoud van de technische installaties. Dat meldt de Ieperse sportdienst. Het zwembad zal terug open gaan voor het publiek op maandag 17 december 2018. Na de kerstvakantie beginnen ook opnieuw zwemlessen in het zwembad van Ieper. Die starten vanaf 22 december. Er worden verschillende reeksen georganiseerd, afhankelijk van de leeftijd en het verschillend niveau van de deelnemer. Vanaf 1 jaar is er voor de allerkleinsten de spartelcursus. Vanaf 4 jaar is er de waterspeeltuin waarin kinderen worden voorbereid op een testmoment van de zwemschool. Vanaf 5 jaar wordt er in de zwemschool gewerkt in verschillende niveaugroepen. Via een testmoment wordt gekeken in welke niveaugroep het kind het best wordt ingeschreven. Meer info via www.ieper.be/zwemlessen.