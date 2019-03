IVVO organiseert opnieuw grote opruiming van zwerfvuil Christophe Maertens

14 maart 2019

14u41 3 Ieper Op zaterdag 23 maart vindt de 5de editie van de grote IVVO Zwerfvuilopruimdag plaats. In alle gemeenten die zijn aangesloten bij de afvalintercommunale wordt afval opgeruimd.

Het IVVO is een samenwerkingsverband tussen twaalf gemeenten in de Westhoek en de Westkust dat instaat voor de afvalverwerking. “Met de actie willen we het zwerfvuil langs de wegen en in de natuur opruimen”, zegt voorzitter Paul Victoor. “Samen met de milieudiensten van de gemeenten, doen we een beroep op de verenigingen van de IVVO-regio. De actie heeft ook als doel om mensen te sensibiliseren en te activeren om afval steeds correct in de vuilnisbak te gooien.” Volgens IVVO blijft zwerfvuil een hardnekkig probleem met een zware impact op het milieu. “Neem nu sigarettenpeuken: de filters zijn niet afbreekbaar en ze vervuilen het water met hun giftige stoffen. Gelukkig groeit het bewustzijn en zijn er steeds meer mensen actief in het voorkomen en het opruimen van zwerfvuil.”

De eerste grote opruimactie werd in 2015 georganiseerd. Sindsdien is het aantal geïnteresseerde verenigingen elk jaar gestegen: van 109 verenigingen in 2015 naar maar liefst 193 verenigingen deze editie. De vorige edities leverden telkens ongeveer 20.000 kilogram zwerfvuil op. In de meeste gemeenten vindt de actie plaats op 23 maart. Voor Mesen is dat op 29 maart. “Elke deelnemende vereniging krijgt een vergoeding van 200 euro per vastgelegd opruimtraject van 8 kilometer wegen of 16 kilometer wegbermen. Deze subsidie is mogelijk door de steun van de IVVO en haar aangesloten gemeenten”, alsnog de voorzitter.

