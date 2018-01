Inwoners klinken op nieuwe jaar 02u29 0 Foto Flamand De inwoners van Heuvelland konden in de kerk samen klinken op het nieuwe jaar.

Naar jaarlijkse gewoonte klinken de inwoners van Poperinge en Ieper op de start van het nieuwe jaar. Heuvelland is dit jaar mee op de kar van de nieuwjaarsrecepties gesprongen. Voor het eerst zouden de inwoners uitgenodigd worden voor een hapje en een drankje voor bezoekerscentrum Het Heuvelland, maar door het koude weer week de gemeente uit naar een alternatieve locatie aan de overkant, namelijk in de kerk. Meer dan 350 aanwezigen maakten van deze eerste nieuwjaarsreceptie een schot in de roos. Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) haalde in zijn speech de evenementen van het voorbije en het komende jaar aan.





De Ieperlingen kwamen zondag samen op de Grote Markt. Traditiegetrouw verzamelden ook de Poperingenaars op de Grote Markt om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten, op de laatste dag van Winter in Poperinge trouwens. (LBR)