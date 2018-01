Inventarisering en update erfgoed van start 02u56 0

Vanaf januari 2018 start Delphine Vanoverberghe, medewerkster bij de Onroerend Erfgoeddienst van CO7, met het updaten van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed voor Ieper en de deelgemeentes.





De Inventaris dateert van 1987 en is online raadpleegbaar via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/. Het is de bedoeling dat de bestaande gegevens geactualiseerd worden met het oog op een optimaal behoud van bouwkundig erfgoed naar de toekomst toe.





Delphine Vanoverberghe zal hiervoor regelmatig in Ieper aanwezig zijn. Voor meer info kan je: 057 34 66 94 of delphine.vanoverberghe@co7.be (CMW)