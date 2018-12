Intredend burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) kan niet beloven dat waterpartijen De Leet geen parkeerplaatsen zullen worden Christophe Maertens

03 december 2018

21u41 0 Ieper “Maak van die waterpartijen op De Leet geen parkeerplaatsen.” Dat was de vraag van CD&V aan intredend burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). Maar die kon dat niet beloven. Dus werd haar vraag voor een kleine, technische aanpassing in het dossier geweigerd.

De gemeenteraad keurde gisteren het plan voor De Leet zoals het voorlag goed. Toekomstig burgemeester Emmily Talpe had nochtans gehoopt dat het plan zou worden aangepast. “Ik heb het voorstel gedaan om het bestek aan te passen.Niet om het project te wijzigen, daar zullen we ons de komende maanden over buigen, maar wel een aanpassing die het risico op een mogelijke schadevergoedingseis van de aannemer minimaliseert.” Talpe wilde bij een bepaald punt de zin ‘enkel op bevel van leidend ingenieur’ bijvoegen. Dat betekent dat de aannemer eerst aan de ingenieur moet vragen wat er moet gebeuren en niet zomaar het plan kan overnemen.

CD&V kon enkel akkoord gaan met het toevoegen van de zin als Open Ieper beloofde dat de waterpartijen geen plaats zouden moeten maken voor parkeerplaatsen. Die garantie kon Talpe echter niet meteen geven. “Ik heb de vraag van CD&V net voor de gemeenteraad gekregen en ik kan daarop niet zomaar een antwoord geven”, klonk het. Het plan zoals het voorlag werd daarop goedgekeurd met 19 ja-stemmen, 5 onthoudingen en 8 neen-stemmen.

“We hebben heel veel aandacht besteed aan participatie”, reageerde schepen Dominique Dehaene (CD&V). “Het is een zeer gedegen plan. Als we dat nu veranderen, dan doen we het overleg teniet. We moeten rekening houden met de vele Ieperlingen die hun zegje gedaan hebben over dit ontwerp. Weet dat elke aanpassing die gebeurt ook zijn prijs zal hebben. We kunnen dit geen maanden meer uitstellen. U, mevrouw Talpe, moet aangeven wat u precies wil veranderen. We willen niet dat de waterpartijen in parkeerplaatsen veranderen. Als u niet kan aangeven wat u precies vraagt, dan keuren we het voorgelegde plan goed.”

Vera Lannoo van Groen: “Dat plan zoals het voorligt is niet 100 procent het onze, maar het is wel tot stand gekomen na overleg met heel veel partijen. Het plan zoals het nu voorligt, mag voor ons worden uitgevoerd. We hopen dat er parkeerplaatsen verdampen en dat er niet voortdurend met de wagen gereden wordt op De Leet.”

“Niemand hoeft te vrezen dat we het plan op zijn kop zullen zetten”, aldus nog Emmily Talpe. “We luisteren wél naar de Ieperlingen en het plan is vergevorderd.”